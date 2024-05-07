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Giriş Tarihi: 7.5.2024 16:49

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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