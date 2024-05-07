Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mnkBbDIBZU