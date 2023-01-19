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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Iraklı aileye Mardin’de saldırı: 5 ölü

Irak’tan gelen bir aileye Mardin’de silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan 5 kişi dışarı çıkartılıp silahla katledildi

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Iraklı aileye Mardin’de saldırı: 5 ölü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde Irak plakalı cipe silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan Abdullah Mustafa Salih (69) ve kızı Hındreen Abdullah Salih (39) ile Vahide Haedar Jasim (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdullah Mustafa Salih'in eşi Chiman Shaheen Salih (75) ve Jasim'in oğlu Ahmed Celaleddin İbrahim (45) ise kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Irak'ta yaşayan ailenin doktor oğlu Faris Celaleddin İbrahim, annesi Vahide Haedar Jasim ile kardeşi Ahmed Celaleddin İbrahim'in Diyarbakır'daki doktor randevusu nedeniyle kente geldiklerini söyleyerek, "Gece saat 23.00 sıralarında konuştuk. Bir lokantada durmuşlardı. Daha sonra bu saldırı olmuş. Araç durdurulmuş ve dışarı çıkartılarak öldürülmüşler" dedi. Saldırıda annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden Müyesser Abdullah Salih, "Samsun'a kardeşime gidiyorlardı" diye konuştu. Olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. gözaltına alındı.

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Iraklı aileye Mardin’de saldırı: 5 ölü
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