Iraklı Sally’nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.



YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ekipleri, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda Sally'e ait bir ize ulaşamadı.



AĞIRLATIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Sally'i öldürüp parçalara bölen ve çöp konteynerlerine attığı öne sürülen Amjed Mohsin Mohammed hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ile tutuksuz sanıklar Sarhan Shihab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakkında ise 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sally'nin kaybolduğu gün evine geldikten bir süre sonra çıktığını ve bir daha kendisini görmediğini anlatan sanık Mohammed'in hırdavatçıdan balta, daha sonra da testere, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıktığı da iddianamede yer aldı. Sanık Mohammed ise savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Sally isimli kadını ben öldürmedim" dedi.



EVDE SALLY'NİN KAN İZLERİ BULUNDU

İddianamede öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi bulunamayan Irak uyruklu Sally'nin kan izlerinin sanık Amjed Mohsin Mohammed'in evindeki 2 bıçakta, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki gardrop üzerinde bulunan testerede, evde bulunan tornavida, pense ve çekiçte tespit edildiği bilgisi yer aldı.



KISKANÇLIK CİNAYETİ Mİ?

İddianamede Sally ile katil zanlısı Mohammed arasındaki arkadaşlık anlatılırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olabileceği de belirtildi. İkilinin olaydan birkaç ay önce tanıştıkları, zaman zaman kafelerde görüştükleri, ancak Sally'nin arkadaşlık konusunda isteksiz davrandığı, olaydan yaklaşık bir hafta önce yapılan doğum günü kutlamasında Sally'nin başka bir kişiye ilgi gösterdiği, bu durumu gören Mohammed'in ise kıskançlık yaşadığı kaydedildi. Olay günü Sally'nin katil zanlısı Mohammed ile birlikte evine gittikleri belirtilerek, burada yaşanalar ise şöyle anlatıldı:

"Birlikte içeri girdikleri, baş başa kaldıkları süreç içerisinde muhtemelen cinsel saikle gerçekleştirilmek istenen eylemlerden dolayı tartışma yaşandığı, şüphelinin tartışma esnasında maktulü darbetmeye başladığı, maktulün çığlık attığı, seslerin çevre sakinlerince de duyulduğu ancak şüpheli Amjed Mohammed'in saldırı eylemlerine devam ederek maktulü öldürdüğü, hemen akabinde cesetten kurtulmak için plan yaptığı, evde bulunan bıçak, çekiç ve diğer aletler ile cesedi parçalamaya başladığı, elindeki aletler ile parçalama işlemini tam olarak yapamayacağını anlayınca balta satın alıp eve döndüğü, temin ettiği balta ve diğer suç aletleri ile cesedi parçalamaya devam ettiği, ceset parçalarının bulunduğu değerlendirilen sırt çantası ve elindeki poşetler ile dışarı çıktığı, Karargah Sokak önündeki diğer çöplerle gizlenen ceset parçalarının bulunduğu poşetleri çöp variline bıraktığı, başka bir çöp variline yanaşıp elindeki diğer bir poşeti buraya bıraktığı, Üniversite Caddesi üzerindeyken bu kez sırt çantasındaki ceset parçası bulunan poşeti çıkartıp kaldırım kenarındaki çöp variline bıraktığı, bir süre bekledikten sonra baltayı satın aldığı iş yerine gidip, 'baltanın sapı çıkıyor yerine başka bir şey alabilir miyim?' diye sorduğu, baltayı iade edip yine ceset parçalama işleminde kullanmak için testere alarak iş yerinden ayrıldığı tespit edildi. Ayrıca temin ettiği poşetlere ve sırt çantasına ceset parçalarını koyarak belirtildiği üzere farklı mahaldeki çöp konteynerlerine ceset parçalarını dağıtmak suretiyle cesetten tümüyle kurtulduğu belirlendi."

Sanıklar, mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.