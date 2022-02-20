İran sınırında yaşayan köylülerden ‘Şemdinli’ usulü kayak

Kayalar Köyü muhtarı Mehmet Emin Özer, atalarımızdan beri bu geleneğin sürdürüldüğünü belirterek, "Bahar aylarında dağlarda hayvanlar için kestiğimiz otları kışın kızaklarla ahırlara taşıyorduk. Daha sonra köyde yaşayan özellikle gençler kendi imkanlarıyla tahta kayaklar yaparak bunu eğlenceli bir spora çevirdiler. Bölgede son zamanlarda yaşanan huzur ortamıyla birlikte köyün en yüksek tepelerine 7'den 70 herkes çıkarak tahta kayaklarla kaymaya başladılar.

Köyümüzle özleşen bu geleneği tahta kayak festivaline dönüştürmek için destek bekliyoruz" dedi.

"KÖYÜMÜZÜN SPORLA ANILMASINI İSTİYORUZ"

Köy sakinlerinden Özal Özer de, "Kayak sporuna ilgi duyan bütün sporcuları Kayalar köyüne bekliyoruz. Yıllarca köylerimiz hep terörle anılmasından dolayı rahatsızlık duyuyorduk. Bundan sonra kayak sporuyla tüm Türkiye'de tanınması köyümüzün de imajını değiştirecek. Köyümüz çok güzel bir coğrafi konuma sahip. Bütün sporcuları köyümüzde misafir edip ağırlamaktan onur duyarız" dedi.

Kayalar köyü sakinlerinden Ferzinde Avcı da, "Tahta kayaklarla yaptığımız bu spor sayesinde köyde bulunan bütün geçleri sigara, içki gibi bütün kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönelmesini de sağlıyor" dedi Herkesin bu spora yöneldiğini belirten Avcı, "Bir çok ünlü profesyonel kayakçılara taş çıkarıyoruz. İnşallah ileri ki süreçlerde destek verilirse Türkiye ve Avrupa'da lisanslı sporcuların köyden çıkmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.