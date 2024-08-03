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Giriş Tarihi: 4.8.2024

İran-Türkiye hattında dev narkotik operasyonu

Halit TURAN Halit TURAN
İran-Türkiye hattında dev narkotik operasyonu
İran'dan emdirme yöntemiyle Türkiye'ye getirilen uyuşturucu maddelerin Yalova'da bir çiftlik evinde uzman uyuşturucu tacirleri tarafından ayrıştırıldığını belirleyen polis ekipleri İstanbul'da 8, Yalova'da 2 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 240 kilogram metamfetamin, 1 ton 259 kilogram sıvı metamfetamin, 50 kilogram kristal metamfetamin ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonu yapan birimleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız devam edecek" dedi.
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İran-Türkiye hattında dev narkotik operasyonu
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