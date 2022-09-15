İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden 683 kapsül halinde uyuşturucu çıktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde İran'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kontroller esnasında otobüsteki Mehdı B., Mılad F. ve Sıraus G. isimli şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısları iç beden muayenesi için hastaneye götürdü.
UYUŞTURUCU MADDELERİ KAPSÜL HALİNE GETİREREK YUTMUŞLAR
Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrasında şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Doğal yollarla şahısların midelerinden çıkarılan 210 kapsül halinde 3 kilo 192,18 gram afyon sakızı ve 62 kapsül 709,83 gram eroin ele geçirildi.
YAKAYI ELE VERDİLER
Bir başka olayda, yine Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkeye giriş yapan bir araç durduruldu. Araçta bulunan Masoud T. ve Soleman O. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi ve üzerlerinde tokluk hissi veren ve mide-bağırsak temizleyici ilaçlar bulunması sebebiyle yutmak suretiyle uyuşturucu madde nakli yaptıklarından şüphelenilerek, muayene için hastaneye götürüldü.