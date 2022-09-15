İran uyruklu 5 şüphelinin midelerinden 683 kapsül halinde uyuşturucu çıktı





YAKAYI ELE VERDİLER

Bir başka olayda, yine Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkeye giriş yapan bir araç durduruldu. Araçta bulunan Masoud T. ve Soleman O. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi ve üzerlerinde tokluk hissi veren ve mide-bağırsak temizleyici ilaçlar bulunması sebebiyle yutmak suretiyle uyuşturucu madde nakli yaptıklarından şüphelenilerek, muayene için hastaneye götürüldü.