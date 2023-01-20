Haberler Yaşam Haberleri İran uyruklu yolcunun midesinde eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 20.1.2023 11:51 Son Güncelleme: 20.1.2023 12:33

İran uyruklu yolcunun midesinde eroin ele geçirildi

Batman’da otobüs firmasıyla seyahat eden iki İran uyruklu yolcunun birinin midesinde 76 kapsül halinde 714 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki İran uyruklu yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
İran uyruklu yolcunun midesinde eroin ele geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüm Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışması ile uyuşturucu tacirliğine yönelik çalışma yürütüldü.

Otobüs firmaları üzerinden yolcu olarak seyahat eden kişilerin batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Otobüs ile seyahat eden iki İran uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler yaptıkları kontrollerinde ve iç beden muayenesi sonucunda; İranlı yolculardan birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki İran uyruklu yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İran uyruklu yolcunun midesinde eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA