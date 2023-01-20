İran uyruklu yolcunun midesinde eroin ele geçirildi

Otobüs ile seyahat eden iki İran uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler yaptıkları kontrollerinde ve iç beden muayenesi sonucunda; İranlı yolculardan birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki İran uyruklu yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.