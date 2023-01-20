İran uyruklu yolcunun midesinde eroin ele geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüm Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışması ile uyuşturucu tacirliğine yönelik çalışma yürütüldü.
Otobüs firmaları üzerinden yolcu olarak seyahat eden kişilerin batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
Otobüs ile seyahat eden iki İran uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler yaptıkları kontrollerinde ve iç beden muayenesi sonucunda; İranlı yolculardan birinin midesinde 76 paket halinde 714 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki İran uyruklu yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.