İran’a kaçırmak isterken yakalandı! Emniyetten flaş operasyon!

İddiaya göre, 10 gün boyunca eşi ve kızını takip eden Fotovat ve iki arkadaşı, 11 Ekim'de Mehmetçik Mahallesi'nde, kızıyla yolda yürüyen S.F.'nin gözüne biber tozu atıp, darp etti. Ardından kızı A.F.'yi plakası kapatılmış olan bir otomobile zorla bindirip, kaçırdı. S.F., olayın ardından polisi arayıp ihbarda bulundu.