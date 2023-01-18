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Giriş Tarihi: 18.1.2023 20:22

İran’daki depremde 133 kişi yaralandı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 133 kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA
İran’daki depremde 133 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 13.38'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Hoy Valisi Zebihullah Kazımi 133 kişinin yaralandığını söyledi.

"500 KONUTTA HASAR OLUŞTU"

Hoy Valisi Zebihullah Kazımi yaptığı açıklamada, "Yaralılardan 6'sının hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri burada devam ediyor" dedi. Depremde maddi hasarın meydana geldiğini söyleyen Vali Kazımi, "Deprem, kentteki 15 köyde bulunan 500 konutta hasara neden oldu. Bölgeye sevk edilen 20 ekip ise hasar tespit çalışmalarına henüz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

2022'DEKİ DEPREMDE 1127 KİŞİ YARALANMIŞTI

Öte yandan Hoy kentinde 5 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bin 127 kişi yaralanmış, 50 ev tamamen yıkılırken, 500 ev ise hasar görmüştü.

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İran’daki depremde 133 kişi yaralandı
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