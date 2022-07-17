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Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 17.7.2022 11:59

İran'dan acı haber: Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrinde Hazar Denizi'ne giren aynı aileden 2 Türk vatandaşı boğularak yaşamını yitirdi.

AA
İran’dan acı haber: Hazar Denizi’ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 5 kişilik Türk aile dün Ramser'e bağlı Ketalom ve Sadatşehr kentleri arasındaki Miyanhale sahilinde Hazar Denizi'ne girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileye dün gece yerel saatle 20.00 sularında acil yardım ekipleri müdahale etti.

Olayda 45 yaşındaki baba L.S. ile 10 yaşındaki oğlu İ.S. boğularak hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 üyesi ise kurtarıldı. İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan İran Kızılayı Ramsey şehri Başkanı Ali Muhammed Fazıli, cenazelerin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığını belirtti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği yetkilileri konuyu yakından takip ediyor.

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İran'dan acı haber: Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu
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