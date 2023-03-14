İranlı adam evinde ölü bulundu

Adamın üstünde herhangi bir darp ve kesi izine rastlanılmazken, evde çok sayıda alkol şişesi bulundu. Şahsın ise İran uyruklu 41 yaşındaki Mohsen Najafpour olduğu tespit edildi. Adamın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. İncelemelerin ardından adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.