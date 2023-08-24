Haberler Yaşam Haberleri İranlı genç telefon dolandırıcısına 5 milyon lira teslim etti
Giriş Tarihi: 24.8.2023 10:12

İranlı genç telefon dolandırıcısına 5 milyon lira teslim etti

Telefon dolandırıcıları bu kez Kadıköy’de ikamet eden İranlı aileyi buldu. Ailenin üniversite öğrencisi oğullarına ulaşan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp bir operasyon yapılacağını söyleyerek evdeki nakit paraların güvende olması için almaları gerektiğini belirtti. İranlı P.Z. bu dolandırıcılara inanıp evdeki yaklaşık 5 milyon lirayı yani 150 bin Euro ve 7 bin doları elleriyle telefondaki dolandırıcıya teslim etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri elden parayı alan Kadir U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İranlı genç telefon dolandırıcısına 5 milyon lira teslim etti

İstanbul'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelen telefon dolandırıcıları şimdi de yabancı uyruklu insanları hedef almaya başladı. İddiaya göre Kadıköy'de İranlı bir ailenin küçük oğluna cep telefonu ile ulaşan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı.

Adlarının bir örgüt soruşturmasına dahil olduğunu polisin de oraya operasyon yapacağını söylediler. Bu kapsamda evdeki nakit paraların güvende olması için kendilerine verilmesi gerektiğini aktarıp İranlı P.Z:'yi ikna ettiler.

Çok geçmeden evde bulunan yaklaşık 5 milyon liralık dövizi bir poşete koyan P.Z. telefonda aldığı yönlendirmeyle gelen Kadir U.'ya teslim etti.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise gidip yardım istedi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüpheli Kadir U.'yu tespit etti.

Gözaltına alınan ve 7 ayrı kaydı olan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İranlı genç telefon dolandırıcısına 5 milyon lira teslim etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA