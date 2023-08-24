İranlı genç telefon dolandırıcısına 5 milyon lira teslim etti

İstanbul'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelen telefon dolandırıcıları şimdi de yabancı uyruklu insanları hedef almaya başladı. İddiaya göre Kadıköy'de İranlı bir ailenin küçük oğluna cep telefonu ile ulaşan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı.
Adlarının bir örgüt soruşturmasına dahil olduğunu polisin de oraya operasyon yapacağını söylediler. Bu kapsamda evdeki nakit paraların güvende olması için kendilerine verilmesi gerektiğini aktarıp İranlı P.Z:'yi ikna ettiler.
GÖZALTINA ALINDI
Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise gidip yardım istedi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüpheli Kadir U.'yu tespit etti.
Gözaltına alınan ve 7 ayrı kaydı olan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.