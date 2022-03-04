İranlı iş adamını kaçırıp 2 milyon fidye istediler

İranlı iş adamı emlakçı 39 yaşındaki Ali S. 26 Şubat günü sabah saatlerinde biranda ortadan kayboldu. Polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan Amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. En son iki arkadaşı ile birlikte bizim yanımızdan ayrıldı şimdi haber alamıyorum dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda Ali S.'nin son anında yanında olan iki arkadaşı Kambız G. ve Hakan T. gözaltına alındı. Şüpheli olarak gözaltına alınan iki arkadaş Ali S. ile kendilerinin de kaçırıldığını ancak şüphelilerin bir süre sonra ikisini yolda bıraktıklarını söyledi. İki arkadaşında mağdur oldukları anlaşılınca polis çalışmalarını derinleştirdi.