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Giriş Tarihi: 4.3.2022 10:10 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:45

İranlı iş adamını kaçırıp 2 milyon fidye istediler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İranlı iş adamını kaçırıp 2 milyon fidye istediler

İstanbul Beşiktaş Etiler’de iki arkadaşı ile birlikte 7 kişi tarafından araca bindirilip kaçırılan İranlı emlakçı Ali S. 2 Milyon lira fidye isteyen kişilerin elinden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Bir kafeye yapılan baskınla gözaltına alınan 7 gaspçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İranlı iş adamı emlakçı 39 yaşındaki Ali S. 26 Şubat günü sabah saatlerinde biranda ortadan kayboldu. Polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan Amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. En son iki arkadaşı ile birlikte bizim yanımızdan ayrıldı şimdi haber alamıyorum dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda Ali S.'nin son anında yanında olan iki arkadaşı Kambız G. ve Hakan T. gözaltına alındı. Şüpheli olarak gözaltına alınan iki arkadaş Ali S. ile kendilerinin de kaçırıldığını ancak şüphelilerin bir süre sonra ikisini yolda bıraktıklarını söyledi. İki arkadaşında mağdur oldukları anlaşılınca polis çalışmalarını derinleştirdi.

KAFEDE KURTARILDI

Yapılan çalışmada 7 kişilik bir grubun ticari taksi, ile giden 3 arkadaşı takip ettikleri ve araçtan indikleri sırada zorla kendi araçlarına bindirip kaçırdıkları tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan tahkikat sonucunda kaçırılan işadamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit edildi. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda kaçırılan işadamı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı işadamı Mah'de Ali S. kimseyle borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İranlı iş adamını kaçırıp 2 milyon fidye istediler | Video

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İranlı iş adamını kaçırıp 2 milyon fidye istediler
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