İranlı iş adamını kaçırıp 2 milyon fidye istediler

KAFEDE KURTARILDI
Yapılan çalışmada 7 kişilik bir grubun ticari taksi, ile giden 3 arkadaşı takip ettikleri ve araçtan indikleri sırada zorla kendi araçlarına bindirip kaçırdıkları tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan tahkikat sonucunda kaçırılan işadamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit edildi. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda kaçırılan işadamı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı işadamı Mah'de Ali S. kimseyle borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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