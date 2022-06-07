İranlı işadamının kâbus dolu 4 günü

24 Şubat'ta, İran'da zengin bir ailenin çocuğu olan Sourtıjızarrını, bir arkadaşının doğum günü partisine davet edildi. İki arkadaşıyla eğlenen Sourtıjızarrını, taksiyle eve dönmek üzereyken, kendisine alacak-verecek meselesinden husumet besleyen İranlı bir grubun takibindeydi. İranlı işadamının taksisi, husumetli gruba ait araçtaki 7 kişi tarafından durduruldu. İşadamı ve iki arkadaşı, götürüldükleri evde 4 gün hapsedildi. İşadamına canı karşılığında 1 milyon lira verilmesi gerektiği söylenip ayağının yakınına ateş edildi.

SİLAH ZORUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER

İşadamı, ailesinden aldığı 500 bin lirayı İranlı gruba gönderdi. Paranın yarısı gelmeyince, saldırganlar işadamının ailesini arayarak, "Parayı göndermezseniz çocuğunuz ölür" dedi. Olay, aile tarafından polise bildirildi. Saldırganlar, lüks mekânlara giderek genç adamın kaçırılmadığına inandırmak için samimi fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaştı. Sourtıjızarrını, fırsatını bulup zorla götürüldüğü lüks bir mekânın kafeteryasından kaçtı. Polise sığınan İranlı işadamı, 7 kişiden şikâyetçi oldu. Yakalanan 7 saldırgan, ifadelerinin ardından tutuklandı.