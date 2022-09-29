Haberler Yaşam Haberleri İranlı Mahsa Amini için eylemler bitmiyor
Giriş Tarihi: 29.9.2022 18:46 Son Güncelleme: 29.9.2022 19:18

İranlı Mahsa Amini için eylemler bitmiyor

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul İran Başkonsolosluğu önünde toplanan kadınlar daha önce saç kesme eyleminden sonra bu defa da saçtan yapılan bayrağı cadde üzerindeki trafik lambasının direğine astı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İranlı Mahsa Amini için eylemler bitmiyor

İran'ın başkenti Tahran'da, saçı gözüktüğü gerekçesiyle 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için birçok ülkede protesto gösterisi yapılmaya devam ediyor. Çeşitli ülkelerde eylem yapan İranlı kadınlar İstanbul İran Başkonsolosluğu önünde ikinci defa eylem yaptılar.

İran Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Ankara Caddesi'nde toplanan bir grup kadın, Masha Amini'nin ölümünü protesto etti. Daha önce saç keserek protesto eylemi gerçekleştiren kadın grup 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganları atarak Başkonsolosluğun bulunduğu caddeye geldi. Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İran Başkonsolosluğu'nun önüne geçmelerine izin verilmedi. Caddede yapılan protesto gösterisinin ardından kadınlar, Masha Amini'nin ölümünden sonra sembol haline gelen saçtan yapılmış bir bayrağı trafik lambasının direğine astı.



"KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Burada bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim: "Her gün kadınlar öldürülürken, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele edenleriz. Bu gördüğünüz saçtan bayrak, İran'da, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınların özgürlük mücadelesinin bayrağı olacak. Sonuna kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz. İran'da direnen kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Biz de bu topraklarda İranlı kadınlar için, eşit özgür yaşamak isteyenler için, bu mücadeleyi sürdürenleriz. Saçlarımızı kesmiş olabiliriz ama, daha gür daha güçlü geleceğiz" ifadelerini kullandı. Protesto eylemi saçtan bayrağın trafik lambası direğine asılması sonrası sona erdi.

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İranlı Mahsa Amini için eylemler bitmiyor
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