İranlı sahte polisler yakalandı

PEŞİNDEN SÜRÜKLEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İ.F.'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü. Görüntülerde .F.'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor.