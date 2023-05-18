İranlı sahte polisler yakalandı

Avcılar'da Mohammed Z., polise başvurarak yolda yürürken beyaz renkte bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin polis olduklarını söyleyerek parasını çaldığını söyledi.
Mohammed Z. "Bana üzerinde polis yazan bir kimlik gösterdiler. Önce kimliklerimizi ardından yanımızda bulunan parayı kontrol etmek istediler. Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İstanbul'da benzer şekilde meydana gelen 12 ayrı olayın failleri olduğu ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli örgütlü suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları kişilerin paralarını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.