İranlı sahte polisler yakalandı

3 SAHTE POLİS YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Saeıd R.(30), Farhad K.(42), Hosseın R.(37) gözaltına alındı.