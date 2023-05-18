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Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:42

İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul Avcılar’da kendilerini polis olarak tanıtıp kontrol etme bahanesiyle durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin benzer yöntemle 12 ayrı olaya karıştıkları tespit edilirken Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen Saed R., Ferhad K. ve Hosseın R. Örgütlü suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İranlı sahte polisler yakalandı

Avcılar'da Mohammed Z., polise başvurarak yolda yürürken beyaz renkte bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin polis olduklarını söyleyerek parasını çaldığını söyledi.

Mohammed Z. "Bana üzerinde polis yazan bir kimlik gösterdiler. Önce kimliklerimizi ardından yanımızda bulunan parayı kontrol etmek istediler. Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar" dedi.

3 SAHTE POLİS YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Saeıd R.(30), Farhad K.(42), Hosseın R.(37) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İstanbul'da benzer şekilde meydana gelen 12 ayrı olayın failleri olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli örgütlü suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları kişilerin paralarını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İranlı sahte polisler yakalandı
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