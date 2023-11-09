İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul'unFatih ilçesinde bulunan Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turistin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından soyulduğunu söylemesi üzerine başlatılan soruşturmada; hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi. İran uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler Ahmet A. (53), Mehdi B.Z. (32) ve Navabali J.'nin (58) aynı şekilde yapılan 3 hırsızlık olayının da failleri olduğu anlaşıldı. Poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.