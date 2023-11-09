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Giriş Tarihi: 10.11.2023

İranlı sahte polisler yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İranlı sahte polisler yakalandı
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turistin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından soyulduğunu söylemesi üzerine başlatılan soruşturmada; hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi. İran uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler Ahmet A. (53), Mehdi B.Z. (32) ve Navabali J.'nin (58) aynı şekilde yapılan 3 hırsızlık olayının da failleri olduğu anlaşıldı. Poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İranlı sahte polisler yakalandı
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