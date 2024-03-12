İranlı sporcu turisti öldüren şüphelilere 97,5 yıl hapis talebi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz yıl 12 Şubat'ta vücut geliştirme sporcusu olan Amir L., ve arkadaşları Mohammadghasem L, Alireza B., Pouna K., ile otelden çıkıp cadde üzerinde gece saatlerinde yürümeye başlamıştı o sıra yanlarına şüpheli Cahit Y., Cihan G., Nurullah G., Ömer T., ve Okan K., gelerek önce çakmak sordu, daha sonra para istedi. Ret cevabı alan kalabalık grup tartışma çıkardıktan sonra dört arkadaşa bıçak, sopa ve sandalyelerle saldırıp darp etmeye başladı. Bu esnada şüphelilerden iki kişi silahla 4-5 el ateş etti, mermilerden biri Alireza B.'nin bacağına isabet edip yaralarken, İran uyruklu vücut geliştirme sporcusu Amir L., kurşunların hedefi olup ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz sporcu hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAFASINA BIÇAKLA VURUP PARALARINI ALDILAR

Şüpheliler olay sırasında Alireza B.'nin kafasına bıçakla vurup yaralayarak kolundaki saati, telefonunu, bin Euro ve bin 600 Tl aldıktan sonra şahısların elindeki el çantasını yağmaladı. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli şahısları kısa sürede yakaladı.

İKİ SİLAH TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede Mohammadghasem L., Alireza B.'nin ateş eden kişinin Cihan G., olarak teşhis ettikleri belirtildi. Şüpheli Cihan G.'nin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ele geçirildi. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Balistik Şubesi tarafından düzenlenen rapora göre olay yerinde iki silah kullanıldığı birinin Cihan G.'nin ikametinde bulunan silah olduğu tespit edildi.

SİLAHLA VURULUP DARP EDİLDİ

İddianamede şüphelilerin kaçamaklı cevaplar verip suçtan kurtulmaya yönelik savunmada bulundukları belirtildi. Silahla yaralanarak yere düşen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Amır L.'yi şüphelilerin darp etmeye devam ettiği kaydedildi.

97,5 YILLA YARGILANACAKLAR

Cahit Y., Cihan G., Nurullah G., Ömer T., ve Okan K., 'Başka bir suçu işleyememekten öldürmeye teşebbüs', 'Başka bir suçu işleyememekten öldürme', 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından Silahlı Yağmaya teşebbüs', 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından' 97,5 yıl cezası istendi. Mahkeme ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.