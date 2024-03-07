İranlı uyuşturucu kurye kardeşlerin midesinden 1 kilo metamfetamin çıktı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube ekipleri yaptıkları çalışma sonucu İran'dan yola çıkan ve Ağrı Doğubayazıt ilçesinden Trabzon'a uyuşturucu getirilmesine harekete geçti.

Ekipler dün gece saatlerinde Yeni otogar 'da Ağrı'dan gelen otobüse operasyon düzenledi. Operasyonda, "yutucu" olarak tabir edilen İran uyruklu 1'i organizatör ve 4 uyuşturucu kurye gözaltına alındı.

Hastane kontrolüne getirilen 3 kuryeye çekilen röntgende midelerinde normal dışı materyaller tespit edildi.

3 kurye, polis ekipleri kontrolünde dışkı yoluyla midelerini boşaltınca küçük poşetler halinde yaklaşık 1 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ortaya çıktı. Gözaltına alınan İranlı uyuşturucu madde organizatörü H.F.A (23), ile F.G.G (50), S.G( 44) ve H.G (23) kardeş olduğu öğrenilen uyuşturucu kuryelerinin sorgusu sürüyor.