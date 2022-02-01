Ülkesine gitmek için 16 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu Farshıd S.,'nin durumundan şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğe ekipleri yolcu takibe aldı.







İranlı yolcunun atletinde kokain ele geçirildi | Video





Bunun üzerine yolcunun üst aramasını yapan polis ekipleri yaptıkları üst aramasında Farshıd S.,'nin giydiği atletin içerisinde küçük gözler halinde zulalanmış 15 adet şeffaf naylonlara sarılı paket tespit etti. Yapılan içlemede maddenin kokain olduğu belirlendi. Üzerinde 151.44 gram kokain tespit edilen Farshıd S. yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.