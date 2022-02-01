Haberler Yaşam Haberleri İranlı yolcunun atletinde kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 1.2.2022 10:47 Son Güncelleme: 1.2.2022 11:51

İranlı yolcunun atletinde kokain ele geçirildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İranlı yolcunun atletinde kokain ele geçirildi

Ülkesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen İranlı yolcu Farshıd S.’nin atletinin içine gizlediği 151.44 gram kokain ele geçirildi.

Ülkesine gitmek için 16 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu Farshıd S.,'nin durumundan şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğe ekipleri yolcu takibe aldı.


İranlı yolcunun atletinde kokain ele geçirildi | Video



Bunun üzerine yolcunun üst aramasını yapan polis ekipleri yaptıkları üst aramasında Farshıd S.,'nin giydiği atletin içerisinde küçük gözler halinde zulalanmış 15 adet şeffaf naylonlara sarılı paket tespit etti. Yapılan içlemede maddenin kokain olduğu belirlendi. Üzerinde 151.44 gram kokain tespit edilen Farshıd S. yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır ölümünün perde arkasından kıskançlık krizi çıktı!
Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat: Taviz yok
Son dakika haberi | Sevgilisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşına kabusu yaşattı: Jiletli dehşet
Son dakika - Türkiye dünyanın üretim üssü olacak! TOGG gibi stratejik yatırımlar var...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! 3 yeni destek paketi geliyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Babacan’ı Kraliyet ailesine kim götürdü?
CHP'li Öztrak'tan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun 'oy' açıklamasına yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir
Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: Kim demiş aksiyon erkek işi diye...
Çekilecek dert mi bu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İranlı yolcunun atletinde kokain ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA