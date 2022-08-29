İrem Özbir’i kurtarırken boğulmuşlardı: 2 kardeş toprağa verildi!

Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet Barajı mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle baraj gölü kenarında piknik yapan İrem Özbir, iddiaya göre, ayağı kayınca suya düştü. İrem Özbir'in gölde çırpındığını gören kardeşleri Halil İbrahim ve İdris Özbir, hemen suya atladı. İkili, çevredekilerin de yardımıyla kardeşlerini kıyıya çekip, boğulmaktan kurtarırken, kısa süre sonra gözden kayboldu. Bölgedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı dalgıçlarının çalışmasıyla Halil İbrahim ve İdris Özbir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.