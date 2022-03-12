İrem’in katil zanlılarına ağır müebbet hapis

Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 7 kişinin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, ağabey Mehmet Ali B'yi "töre saikiyle öldürme" suçundan, baba Kasım B'yi "töre saikiyle azmettirme" suçundan, ağabey Vedat B. ile amcalar Mehmet Veyis B. ve İbrahim B'yi de "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Anne Saadet B. ile amca Mehmet B'nin ise beraatına karar verildi.