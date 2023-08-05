İrlandalı şarkıcı İslami törenle uğurlanacak

Geçen hafta 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, İslami törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Müslüman olduktan sonra adını Şüheda Sadakat olarak değiştiren şarkıcı, bir süre önce İrlanda'dan taşınarak Londra'ya yerleşmişti. Evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının otopsisi tamamlandı. Otopsi raporu ve O'Connor'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Şarkıcının naaşı ailesine teslim edildi. Ailesinin ünlü şarkıcı için önümüzdeki haftanın sonuna kadar cenaze töreni düzenlemesi bekleniyor.