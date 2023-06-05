İrlandalı Stephanie Cathrine İslam’ı seçti, Elif ismini aldı

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın riyasetinde İl Müftülüğü makamında düzenlenen İhtida Merasiminde İl Müftü Yardımcıları Sema Özbakış ve Erkan Saral ile birlikte çiftin anneleri Asiye ve Mora da hazır bulundu. Muğla İl Müftülüğü personeli Fatih Yaşatır tarafından okunan Kur'an tilaveti başlayan merasimde İl Müftüsü Yaşar Çapçı okunan ayetlerin mealini verdi ve ayetler ışığında İslam dini hakkında kısa bir bilgi aktardı.

Kur'an'ın son Kitap hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu dile getiren Müftü Çapçı, Allah Kelamı olan Kur'an-ı Kerimde daha önce indirilmiş olan kitaplara da iman etmenin gerekliliğinden bahsetti.

Ortaca Dalyan'da yaşayan Uğur Özengeç ile evli olan ve Elif ismini alan Stephanie Cathrine ise çocukluğundan beri arayış içerisinde olduğunu ve özellikle insanların renkleri ve diğer fiziki farklılıklar konusunda araştırmalarda bulunduğunu, bu konuda Kur'an'ı okuduğunda kendisini tatmin eden bilgilere ulaştığını ifade etti. Uğur Özengeç de eşinin uzun süredir İslam'ı seçme konusunda bir düşüncesi olduğunu bugün de bu kararı vermesi dolayısı ile İl Müftülüğüne geldiklerini dile getirdi. Eşinin İslam'ı seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Özengeç, Allah herkese İslam'ı nasip etsin temennisinde bulundu. Daha sonra Muğla İl Müftüsü eşliğinde, hiçbir baskı ve zorlama olmadan İslam'ı kabul edip etmediği sorulan Elif Özengeç Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı daha sonra Elif ismini alarak Müslüman olan Stephanie Cathrine 'e Diyanet İşleri Başkanlığı İhtida Belgesi ile birlikte İngilizce başkanlık eserlerinden İhtida Seti ve Namaz Kıyafeti hediye etti.