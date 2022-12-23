Irmağa yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Olay, aksam saatlerinde Arsin ilçesine bağlı Yolüstü Köyü Karaırmak mevkiinde meydana geldi. 52 yaşındaki Fatma E. fındık bahçesinde temizlik yaparken bir anda dengesini kaybederek ırmağa yuvarlandı. Fatma E.'den haber alamayan ailesi Jandarmaya haber verdi. Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda ırmakta Fatma E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından Fatma E.'nin cansız bedeni otopsi yapilmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.