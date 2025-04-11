İş adamı Üzeyir Garih’in kızına hırsızlık şoku! 15 milyonluk soygun

25 Ağustos 2001'de Eyüpsultan'da Yener Yermez adlı kişi tarafından öldürülen iş insanıı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih hırsız kurbanı oldu. Beşiktaş'taki evinden yeni evine taşınan Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Dalia Garih, evine eşyalarını dizdiği sırada kasasının boşaltıldığını fark etti. Kasasını açtığında içinde 15 milyon değerinde paranın olmadığını fark eden Dalia Garih soluğu emniyette aldı. Garih, şikayete bulunurken, hırsızlığın ne zaman ve kim tarafından gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Eşyalarını taşıdıktan sonra olayı fark ettiğini belirten Dalia Garih, şikayette bulundu.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Bu şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik büro Amirliği ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan polis, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.