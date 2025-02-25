İş adamı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Ulusoy Denizcilik'in ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Ulusoy'un uzun süredir beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavi görürken 84 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Ulusoy için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra sanat camiasının önde gelen isimleriyle Ulusoy'un ailesi ve sevenleri katıldı. Yılmaz Ulusoy'un yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ulusoy, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.