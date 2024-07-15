İş adamına futbolcu dolandırıcılığı

Mohamad E. (48) isimli Lübnan uyruklu iş adamı, 2023 yılının Ekim ayında bir tanıdığının İstanbul'da Lion Spor Tesisleri Spor Etkinlikleri şirketinin Lübnan'lı oyuncular aradığını söyledi. Bunun üzerine Mohamad E. şirket yetkilisi şüpheli Hany Z'ye telefonla ulaşarak kendilerine Lübnan'dan oyuncu getirebileceğini söyledi. İddiaya göre göre Hany Z. Sırbistan'a gönderilmek üzere 3 Lübnan'lı futbolcuya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine, Mohamad E, şahsa futbolcuları getirebileceğini ifade etti.

4 BİN DOLARI ELDEN ÖDEDİ

Şüpheli Hany Z. Futbolcu başına en az 12 bin Dolar ödeme yapacağını, Mohamad E'nin getireceği futbolcuların Sırbistan'da denetime tabi tutulacağını bu süreçte yapılacak masraflar için kendisinden 4 bin Dolar ödeme yapmasını istedi. Teklifi kabul eden giderek Mohamad E. Fatih'te bulunan işyerine giderek şüpheli Hany Z'ye 4 bin Doları elden verip makbuz aldı. Ödemenin ardından bir hafta sonra 3 futbolcuyu getiren Mohamad E. şüphelinin oyuncuları Sırbistan'a götürmemesi üzerine şahsın kendisini oyaladığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan iş adamı şüpheliden karakola giderek şikayetçi oldu.

GELİRSEN BACAKLARINI KIRARIM

Mohamad E. karakoldaki ifadesinde, Hany Z'nin futbolcuları Sırbistan'a götüreceğini söyleyip kendisini oyaladığını, getirdiği futbolcuların bütün masraflarını kendisinin karşıladığını, futbolcuların aylık vizelerinin dolması üzerine geri döndüğünü, şüpheliden parasını iade etmesini istediğini belirtti. Hany Z. isimli şahsın kendisine verecek parası olmadığını Türkiye'ye dönerse bacaklarını kıracağını söyleyerek tehditler savurduğunu kendisini telefondan engellediğini ifade ederek şahıstan şikayetçi olduğunu kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İş adamı dolandırıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulununca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.