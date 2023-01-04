İş adamına iftiraya mahkeme dur dedi! Suçlamalar asılsız çıkınca beraat etti

İstanbul'da yaşayan iş adamı ve borsacı N.Ö.'nün, Sibel İdir (32), kendisini darp ettiğini, cinsel saldırıda bulunduğunu ve üzerine birde 25 bin liralık senet imzalattığını, iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında ünlü iş adamı hakkında dava açılmıştı.

SAVCILIKTA AYRI MAHKEMEDE AYRI İFADE

Geçtiğimiz günlerde mahkemede hakim karşısına çıkan taraflar ifade verdi. Sibel İdir savcılıkta verdiği ifadesiyle mahkemede verdiği ifade farklı çıktı. Savcılık aşamasında cinsel saldırıya uğradığını belirten genç kadına mahkeme heyeti tarafından yapılan çapraz sorguda durumun iddia edildiği gibi gerçekleşmediği ortaya çıktı.

TELEFONUNDA İFŞA VİDEOLARI ÇIKTI

Dava sürerken Sibel İdir'in daha öncesinde de yine iş adamına ait fotoğrafları montajlayarak şantaj yaptığı bu nedenle cezaevine girerek 20 gün yattığı belirlendi. Ayrıca telefonunda yapılan incelemelerde aralarında iş insanlarının da bulunduğu 8'den fazla kişinin izni olmadan video ve fotoğraflarını çekip şantajla para istediği iddia edildi.

'MÜVEKKİLİME ŞANTAJ YAPTI'

Ünlü iş adamının avukatı ise söz konusu davanın detaylarıyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Avukat Ali Arslan yaptığı açıklamada, "Sibel İdir isimli şahıs, müvekkilimin danışmanlık yaptığı şirketlerden birinde 3 yıl sekreteri olarak çalışmıştır. Sibel İdir bu iş yerine gelen misafirlerle bir şekilde ilişki içerisine girmek isteyen bir şahıstır. Adı geçen şikayetçi, müvekkilime ait gizlice çektiği ve montajladığı resimlerle şantaj yapmak amacıyla kullanmış olup bu kapsamda müvekkilimin yapmış olduğu şikayet üzerine "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verileri Kaydetme, Yayma, Tehdit, Şantaj ve Yağmaya Teşebbüs'' suçlarından hakkında adli işlem başlatılmış ve bu suçlar kapsamında yaklaşık 3 hafta Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumunda cezaevinde kalmış birisidir" dedi.

SES KAYDINI MAHKEME DİNLEDİ

Mahkemeye ses kaydıyla gelen iş adamı eski çalışana güvenmediği için kendisinden borç istemeye geldiğinde ses kaydı açtığını belirtti. Heyetin dinlediği ses kaydında Sibel İdir'in iş adamından 25 bin lira borç istediği ve karşılığında senet vermek istediği ortaya çıktı. Ses kaydında oynama yada eklemeler olduğunu iddia eden genç kadına ise mahkeme başkanı kayıt sırasında arkada televizyon yayın akışının hiç bozulmadan devam ettiği yayınla cevap verdi.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Yapılan yargılama sonunda mahkeme N.Ö.'nün üzerine atılı suçlamaları işlemediğini belirterek tüm suçlamalardan beraat etmesine karar verdi. Böylece iş adamı hakkında açılan dava kapanmış oldu.