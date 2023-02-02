İş adamına korkunç tuzak! Karısının yaptığını öğrenince şoka uğradı

İstanbul'da bir şirketi yetkilisi Ömer Erkut V. iki yıl önce Asu V. ile evlendi. İkili arasında başlayan şiddetli geçimsizlik sonrası taraflar boşanmaya karar verdi. Erkut V.'nin açtığı boşanma davasında iddiaya göre Asu V. eşinin zina ve sadakatsizlik nedeniyle evlilik birliğinde kusurlu olduğunu ileri sürdü.
Boşanma dilekçesine eşinin sahibi olduğu danışmanlık şirketine ait yaz gezilerinde yabancı uyruklu kadınların birliktelik için getirildiği, sosyal medya hesaplarında eskort ve benzeri hesaplarla mesajlaşmaları olduğunu ileri sürdü.
BÖCEK İDDİASI
Ömer Erkut V.ise eşinin flaş bellek içinde sunduğu görüşmeleri dinlediğinde ise şoke oldu. Çünkü iddiaya göre mahkeme dosyasına sunulan ses kayıtları gizlice kaydedilmişti.
Kayıtların eşi tarafından nasıl elde edildiğini araştırmaya başlayan iş adamı, ses kayıtlarının araç içinde kaydedildiğini fark etti. Aracını alarak oto tamirciye giden iş adamı, araçtaki bir bölmeye gizlenmiş ses kayıt cihazı buldu.
Eşi tarafından aracına konduğu iddia edilen böcek diye tabir edilen cihazla savcılığın yolunu tutan iş adamı, eşi Asu V.'den şikayetçi oldu.