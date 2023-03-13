İş adamına şantaj davasında flaş gelişme! Şantajın altından borsa çetesi çıktı

Ünlü iş adamı N.Ö.'ye gizlice çekilen bir fotoğrafın montajlı haliyle şantaj yapıldı. Ünlü borsacı ve iş adamı N. Ö., 5 Temmuz 2022 günü telefonuna gelen mesaj ve fotoğraflarla hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan mesajda iş adamına ait olduğu ve gizlice çekilen fotoğrafla birlikte üzerine birde tehdit mesajı gönderildi.

MONTAJLANMIŞ FOTOĞRAFLA ŞANTAJ VE TEHDİT

Telefonuna gelen mesajla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran iş adamı N. Ö., kendisine gizlice çekilmiş fotoğrafla şantaj uygulandığını ve tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Ünlü iş adamı ifadesinde telefonuna yurtdışı kayıtlı bir telefondan mesaj geldiğini söyledi. Mesajla gönderilen fotoğrafın montajlandığını belirten iş adamı mesaj atanların kendisinden şantaj yoluyla maddi menfaat elde etmek istediğini belirtti.

'ŞANTAJLA 1 MİLYON LİRA ALACAĞIM'

N. Ö., ifadesinin devamında telefonuna gelen mesaj ve fotoğrafı Danışmanlık yaptığı şirkette çalışan sekreter Z. T.'ye bu fotoğrafı daha önce şirkette sekreter olarak çalışan Sibel İdir'in telefonunda gördüğünü, hatta kendisine, 'Bu fotoğrafla N.Ö.'den 1 milyon lira para isteyeceğim' dediğini anlattı. Şirkette çalışan sekreterin tanık olarak ifadesi alınabileceğini belirten iş adamı şüphelinin delilleri yok etmeden telefonuna el konulmasını talep etti.

TELEFONUNDA BİNLERCE FOTOĞRAF VE VİDEO ÇIKTI

Şikayetin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sibel İdir'in 2 adet telefonuna el konuldu. Telefonda yapılan incelemeler kapsamında toplamda 181 bin adet fotoğraf ve 47 bin adet video ele geçirildi. Video ve fotoğrafların arasında başka iş adamlarına ait fotoğraf ve videoların olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

İFŞACI TUTUKLANDI

Genç kadın karakolda verdiği ifadesinde telefonundan iş adamına ait olduğu iddia edilen fotoğrafları çektiğini kabul etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sibel İdir hakkında 'Şantaj' ve 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi.

KEMAL AKKAYA İLE KUMPAS KURDULAR

8 yıla kadar hapsi istenen şüpheli hakkında açılan dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemede ifade veren mağdur iş adamı sanık Sibel İdir'in kimlerle irtibatlı olduğunun belirlenmesi için detaylı bir şekilde bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. O dönem Sibel İdir'in zor durumda olduğunu bu nedenle borç istediğini ve borcu verdiğini söyledi. Daha sonra tekrar borç istediğini ancak vermediğini bu nedenle kendisine husumet gütmeye başladığını ve borsa çetesi olarak bilinen Kemal Akkaya'ya fotoğrafı sattığını söyledi.

"BU FOTOĞRAFLAR BENİM GÜVENCEM"

İş adamı ifadesinin devamında Kemal Akkaya ve beraberindeki kişilerin borsada manipülasyon yaptığını Sibel İdir'le birlikte hareket edip ticari itibarımı yıpratmaya çalıştıklarını söyledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen ve Sibel İdir'in arkadaşı olan Zeynep B., ise ifadesinde, "Sibel'i çalıştığım şirketten tanıyorum. 13 yıldır yönetici asistanı olarak çalışıyorum. Sibel'de burada 2-3 yıl çalıştı. Sibel'le aynı bölümde çalışıyorduk. Sibel işten ayrıldıktan sonra 2021 yılında iş yerinden evime doğru giderken karşılaştık. Arabamla taksi durağına bırakmamı istedi. Sana öyle birşey göstereceğimki şoke olacaksın dedi. Bana N.Ö.'nün uygunsuz halde çekilen 2 adet fotoğrafını gösterdi. Bu resim benim güvencem dedi. Bana şantaj yaparak kendisinden 1 milyon lira isteyeceğini söyledi. Bende şaşırarak böyle birşeye nasıl cesaret ettiğini söyleyince olmadı husumetli olduğu kişilere gönderirim dedi. Çok basit Kemal Akkaya'ya 1 milyon TL ye satarım dedi. O dönemdede paraya ihtiyacı vardı zaten." diye konuştu.

KEMAL AKKAYA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahkeme alınan ifadelerin ardından Kemal Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık Akkaya ve birlikte hareket ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, dava ileri bir tarihe ertelendi.