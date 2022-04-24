İş adamına şantaj şoku

USLU Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu'nun mahrem fotoğraflarını ele geçiren Cansev Y., önce Uslu'nun eşine sonra da kendisine şantaj yaptı. İş adamı Uslu'nun Duygu U. isimli kadınla 2 Şubat'ta İstanbul'daki bir otelde cinsel içerikli fotoğraf ve videoları çekildi. İş adamının eşi Arzu Uslu'ya 14 Şubat'ta Cansev Y. tarafından "Eşinin müstehcen görüntüleri elimde. Eğer 50 bin lira göndermezsen sosyal medyadan yayınlarım" mesajı geldi. Arzu Uslu, bunun üzerine bu kişiyle Samsun'da buluşarak 50 bin lira verdi. Şantajcı Cansev Y., 3 ay sonra tekrar para istedi, ancak alamadı. Cansev Y., bu kez Arzu Uslu'ya, "100 bin lira versen de az" şeklinde mesaj atınca, iş adamı şikâyetçi oldu. Cansev Y. hakkında 8 yıla kadar hapis istendi.