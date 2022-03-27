İş adamının banka hesabını hacklediler

Ankara'da mali müşavirlik yapan S.H. polise gidip bir iş adamı müşterisinin banka hesabında 2 Milyon liralık şüpheli işlem olduğunu hesabı takibe aldığını söyledi. Ayrıca hesaptan 24 Mart günü İstanbul Başakşehir de bir şubeden 150 bin liralık nakit çekileceğini söyledi. Bunun üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri hemen harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bahse konu banka şubesine giden polis pusu atıp şüphelilerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra 150 bin lirayı çekmeye gelen iki kişi suçüstü yalandı. Şüpheliler Volkan S. (30) ve Eray T. (19) gözaltına alındı.

BANKADAN ARADIK DEYİP HESABI ELE GEÇİRMİŞLER

Gözaltına alınan dolandırıcıların Ankara'da ikamet eden iş adamını telefona arayıp bankadan aradıklarını söyledikleri ve bilgi güncellemesi yapacağız diyerek elde ettikleri bilgilerle banka hesabını ele geçirdikleri öğrenildi. Ardından da paraları çekmek için harekete geçtikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.