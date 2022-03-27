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Giriş Tarihi: 27.3.2022 09:43 Son Güncelleme: 27.3.2022 10:23

İş adamının banka hesabını hacklediler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İş adamının banka hesabını hacklediler

Ankara’da ikamet eden bir iş adamını telefonla arayan dolandırıcılar; “ bankadan arıyoruz bilgi güncellemesi yapacağız” diyerek hesabını ele geçirdiler. Bu durumu iş adamı ile çalışan mali müşavir fark etti. Polise gidip hesapta 2 milyon liralık bir şüpheli işlem olduğunu ve İstanbul Başakşehir’de bir şubeden 150 bin lira çekileceğini söyledi. Hemen harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri bahse konu banka şubesine gidip iki şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı.

Ankara'da mali müşavirlik yapan S.H. polise gidip bir iş adamı müşterisinin banka hesabında 2 Milyon liralık şüpheli işlem olduğunu hesabı takibe aldığını söyledi. Ayrıca hesaptan 24 Mart günü İstanbul Başakşehir de bir şubeden 150 bin liralık nakit çekileceğini söyledi. Bunun üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri hemen harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bahse konu banka şubesine giden polis pusu atıp şüphelilerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra 150 bin lirayı çekmeye gelen iki kişi suçüstü yalandı. Şüpheliler Volkan S. (30) ve Eray T. (19) gözaltına alındı.

BANKADAN ARADIK DEYİP HESABI ELE GEÇİRMİŞLER

Gözaltına alınan dolandırıcıların Ankara'da ikamet eden iş adamını telefona arayıp bankadan aradıklarını söyledikleri ve bilgi güncellemesi yapacağız diyerek elde ettikleri bilgilerle banka hesabını ele geçirdikleri öğrenildi. Ardından da paraları çekmek için harekete geçtikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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İş adamının banka hesabını hacklediler
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