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Giriş Tarihi: 10.4.2023

İş adamının Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

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İş adamının Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Konyalı iş adamı Nuri Seyis'in (50), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bu yana takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi bitmek bilmiyor. Sevgisini şiirlere döken ve bununla da kalmayıp besteleyip klip haline getiren Seyis, "İnsanlar bana abartmıyor musun diye soruyor ama hak ettiği için seviyorum. Böyle adam sevilmez mi? Tek İsteğim klibimi Cumhurbaşkanımıza dinletebilmek" dedi. Nuri Seyis fabrikasını da Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile süs
ledi.

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İş adamının Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
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