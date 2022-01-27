İş arkadaşını çekiçle katletti

ADANA'DAgeçen 20 Ocak'ta, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR dorsesi üretilen işyerinin sahibi, kaynakçı Mahmut Eser'i işin hızlı bitirilmesi konusunda uyardı. Eser de bu duruma kızıp, diğer iş arkadaşlarına bağırarak küfür etti. 3 hafta önce işe başlayan Emre Karacaoğlan, Eser'e karşılık verince ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Karacaoğlan elindeki çekiçle Mahmut Eser'in başına vurdu. Ağır yaralanan Eser, bir haftadır tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Karacaoğlan ise tutuklandı.