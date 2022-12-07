İş arkadaşının kolunu ısırmak kovulma nedeni

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyerinde kavga ettiği arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu. Dairenin kararına göre, 2011'de Isparta'daki bir işyerinde ustabaşı olarak çalışmaya başlayan kişi, 2017'de çalışanlardan biri ile kavga etti. Ustabaşı, işyeri tarafından kavga ettiği kişiyle birlikte işten çıkarıldı. İşyerinde uzun yıllar çalıştığını, daha önce hiçbir çalışanla tartışmadığını, kavgadan sonra savunması alınmadan işten atıldığını belirten ustabaşı, iş akdinin feshinin haksız olduğunu savunarak, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma alacaklarının ödenmesi istemli dava açtı. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, kavgada ilk olarak karşı tarafın davacı ustabaşına saldırdığına dikkati çekti ve ustabaşının iş akdinin feshinin haklı sebebe dayanmadığına hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını belirten ve davacıya da fazla mesaiye ilişkin ödeme yapıldığının şirket tarafından ispatlanamadığını tespit eden mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinaf istemi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi ise olay nedeniyle davalı şirketin iş sözleşmesini feshetmesini haklı buldu, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve davanın reddini kararlaştırdı. Temyiz istemi üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oybirliğiyle istinaf kararının yerinde olduğuna ve kararın onanmasına hükmetti.