İş arkadaşlarından ipli işkence! Para için bağladılar, soydular, kayda aldılar

İstanbul'da ikametinde uyuduğu sırada evine gelen kişiler tarafından önce bağlanıp ağzı bantlanan genç adam hayatının şokunu yaşadı. Olay Sultangazi ilçesinde 4 Haziran tarihinde meydana geldi. 29 yaşındaki Pakistanlı Khasal K., evine gittiğinde daha önceden tekstil atölyesinde birlikte çalıştığı arkadaşını gördü. Birlikte ikmate geçen arkadaşlar gece 2 sularında uyumaya karar verdi.

İPLE BAĞLAYIP İŞKENCE ETTİLER

İkili tam uyuyacağı sırada kapı çaldı. Evin kapısını açan genç adam karşısında daha önceden tanıdığı Zeki S., İsa Y., Farman H, İsa M., ve Muhammed A., ile karşılaştı. Ellerinde bıçak olan saldırganlar eve girerek genç adamı yanlarında getirdikleri iple el ve ayaklarını bağlayarak ağzını bantla kapattı. Evin mutfağında saatlerce darp edilen Khasal K.'nin bin 400 lirası ve cep telefonunu aldılar.

ÇIPLAK VİDEOSUYLA ŞANTAJ YAPTILAR

İşkencenin ardından banyoya götürülen Khasal K.'nin üzerinde bulunan kıyafetleri çıkarılarak çırılçıplak vaziyetteki halini video kaydına aldılar. Şüpheliler genç adama kendilerine 6 bin lira vermesini aksi takdirde çıplak videosunu sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek evden ayrıldılar. Ev arkadaşının yardımıyla üzerini giyinen genç adam dışarı çıkarak bir taksiciye başından geçenleri anlatıp polisi aramasını istedi.

YAKALANDILAR

Olay yerine gelen polisler tarafından karakola götürülen Khasal K., başından geçenleri anlatarak şikayetçi oldu. Emniyet güçleri kimliğini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Serbest kalan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

29 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 4 şüpheli hakkında, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme', 'Silahla Yağma' ve 'Şantaj' suçları kapsamında 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Saldırganlar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.