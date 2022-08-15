İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ücret ve başvuru şartları: İş Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olan vatandaşlar, mevcut maaşını İş Bankası'ndan almayı 27 Haziran ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri takdirde 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücretlerden feragat ediyor.

Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3.500 TL

Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 4.250 TL

Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.000 TL yapılmaktadır.