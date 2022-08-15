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Giriş Tarihi: 15.8.2022 13:40

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ücret ve başvuru şartları: İş Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022?

Emekli zammı temmuz ayı itibariyle yüzde 30 artarken, bankalar da peş peşe emeklileri kendi bankalarına cezbetmek için emekli promosyon kampanyaları paylaşmaya başladı. Emekliler, maaşlarını başka bankaya taşıyarak promosyondan yararlanmak istiyor. Türkiye’nin en köklü bankaları için İŞ Bankası emekli promosyon ne kadar veriyor, kaç TL sorusu sıklıkla soruluyor. İş Bankası emekli kampanyaları ile kendi bankasına emeklileri çekmek istiyor. İşte İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ücret ve başvuru şartları: İş Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022?

Emekli promosyon ücretleri temmuz zammından itibaren uçuşa geçti. Birçok vatandaş, emekli promosyon ödemeleri 2022 hakkında araştırmalarde bulunuyor. Neredeyse bütün bankalar kendi emekli ödemelerini yükseltti. İş Bankası emekli promosyonu hakkında araştırmalar yapıyor. İş Bankası emekli promosyon başvuru şartlarını yayımladı. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar!

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olan vatandaşlar, mevcut maaşını İş Bankası'ndan almayı 27 Haziran ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri takdirde 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücretlerden feragat ediyor.

Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3.500 TL

Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 4.250 TL

Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.000 TL yapılmaktadır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL TAŞINIR?

Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşınabiliyor.

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