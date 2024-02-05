İş başa düştü

Sakarya'da çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirten kadın müteahhit, baretini ve çizmelerini giyip inşaatta çalışmaya başladı. Sakarya'da birçok sektörde olduğu gibi, inşaat sektöründe de işçi ihtiyacı sıkıntısı yaşanıyor. 22 yıldır müteahhitlik yapan Zeynep Alkan da, inşaatında çalıştıracak usta ve işçi bulamadığı için bareti ile çizmelerini giyip inşaatında çalışmaya başladı. Proje takibinin yanı sıra, harç karıştırıp tuğla yerleştiren Alkan, malzeme taşıyıp inşaatın bitmesi için çaba harcıyor. İnşaat sektörünün ülkede iş gücünü en yüksek sektöre sahip olduğunu belirten Alkan, "Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istihdam gücünü artırmaya gayret ediyoruz ama nitelikli ve yeteneksiz iş gücü bulmakta zorlanıyoruz, usta yok. Maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen ne kadar yüksek para da vermeye çalışsak ustalarımız yok. Ücretler günlük bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Sabahları ustalar çalışacak olanları evinden alıyor, öğle ile akşam yemeğini karşılıyor ve evine götürüyor. Buna rağmen işçi bulamıyoruz" dedi. İHA