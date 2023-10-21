İş bulduğu abi kardeşten talihsiz kadına sinsi plan

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Tiktok adlı platformda işverenle iş arayanları buluşturmak amaçlı bir hesap açan Fatma G.(62), kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Uzun süredir iş arayışında olan Tülay A.(42)'nın Fatma G.'nin bebek bakıcısı ilanını görünce mesaj atması, filmleri aratmayacak olayın başlangıcı oldu.

İŞ BULDUĞU KADINDAN AĞIR TEHDİTLER

İddiaya göre sosyal medyada iş ilanları paylaşan Fatma G., 1 Şubat 2022 günü Tülay A.'yı Arnavutköy'de bulunan bir eve yönlendirdi. Ancak bir süre sonra Fatma G., telefonuna gelen aramayla hayatının şokunu yaşadı. Telefonda dinlediği küfür ve hakaretlerle neye uğradığını şaşıran kadın olayı anlamaya çalışırken telefonun diğer ucundaki isimse sinir krizi geçiren Tülay A.'ydı.

TACİZ BAHANESİYLE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Tülay A., aradığı Fatma G.'ye önce küfür ve hakaretler savurdu, sonra da gittiği evdeki bir erkek şahsın kendisine asıldığını iddia ederek Tülay A.'yı, "Kahpe, o…u, seni de o müşterini de öldürürüm. Sana o sayfadan bir daha ekmek yedirirsem şerefsizim. Terbiyesiz pislik sen daha beni tanımıyorsun" şeklinde tehdit etti.

"BAŞSAVCIYIM BANA 5O BİN LİRA GÖNDER"

Yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken başka bir telefon daha alan Fatma G., bu sefer de kendisini başsavcı olarak tanıtan biriyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre Tülay A.'nın ağabeyi Şammer Y., telefonun diğer ucunda "Ben Tülay'ın ablasıyım ve Büyükçekmece Başsavcısıyım. Sen benim kardeşime nasıl böyle davranırsın. Bana 50 bin lira para getir yoksa bedelini ödersin" deyince talihsiz kadın başından vurulmuşa döndü.

ÜVEY AĞABEYİ İLE ORTAK PLAN

Aldığı telefonlardan sonra soluğu savcılıkta alan Fatma G., uğradığı hakaret ve tehditler nedeniyle Tülay A.'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli kadın savunmasında olay günü Fatma G.'nin bulduğu iş için Arnavutköy'deki eve gittiğini belirterek "Orada yatılı bakıcı olarak kalacaktım. Eve üvey ağabeyim Şammer ile birlikte gittik. Ancak ev sahibi kadına ulaşamadım. O esnada yanımıza ev sahibinin dostu olduğunu söyleyen bir adam geldi" dedi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

İfadesinin devamında yanlarına gelen adamın kendilerini tehdit ettiğini ileri süren şüpheli, "Adam ağabeyimin üzerine araba sürünce oradan ayrıldık. Gidip polise şikayet etmedik. O anki kızgınlıkla müştekiye mesajlar gönderdim. Sonrasında ağabeyim de sinirlendiğinden müştekiyi aradı ancak kendisini başsavcı olarak tanıtmadı" sözlerini sarf ederek pişman olduğunu dile getirdi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli Tülay A.'nın savunmasında üzerine atılı "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarını ikrar ettiğinin altını çizerek müştekinin bakıcı sağlama ve danışma hizmeti verdiğini, hizmet alanların eylemlerinden müştekinin sorumlu tutulamayacağını ve bu nedenle sanığın iddia ettiği rahatsızlıkta müştekinin kusuru olmadığını vurguladı. Şüpheli kadının 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapsi istendi.