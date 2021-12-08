İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki göstermişti! Şoför hakkında flaş karar

Şoför, bu kişiye elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyince tartışma çıktı. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntülerde minibüs şoförünün görüntüyü çeken yolcuya da çıkıştığı, "Görüntüyü silmezsen ben de gitmem" dediği görüldü. Şoförün koltuğa oturmasına izin vermediği yolcunun Yalıkavak'ta indiği ifade edildi.
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İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAK
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik.