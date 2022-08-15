İş görüşmesi için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan İstanbul'a iş görüşmesi için gelen 21 yaşındaki Mehmet Raşit Ezrak görüşme sonrası serinlemek için girdiği deniz sonu oldu. Olay 1 Ağustos günü Sarıyer'de meydana geldi. 21 yaşındaki Mehmet Raşit Ezrak memleketi Şanlıurfa'dan İstanbul'a kuzeni Abdulkadir Ş., ile iş başvurusu yapmak için gelmişti.

İŞ GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN DENİZE GİRDİLER

İki kuzen Sarıyer'de bulunan Atlı tur yapan işletmeye iş başvurusunda bulundu. Yapılan görüşme ardından Mehmet Raşit Ezrak kuzenine denize girmek istediğini söyledi. Plajlar bölgesinde denize giren iki kuzen bir süre dalgalı suda yüzmeye başladı. Abdulkadir Ş., su çok dalgalı olduğu için denizden çıktı ancak Mehmet Raşit Ezrak açılmaya devam etti.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Abdulkadir Ş., kuzenine çok açılmaması konusunda uyarıda bulunsa da Ezrak denizde açılmaya devam etti. Bir süre sonra kuzeninin denizde görünmediğini fark eden Abdulkadir Ş., durumu can kurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler deniz üzerinde yaptığı araştırma sonrasında genç adamın cansız bedenine ulaştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gelerek duruma el koydu. Genç adamın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümde herhangi bir şüphe olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı.