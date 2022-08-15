Haberler Yaşam Haberleri İş görüşmesi için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:09 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:45

İş görüşmesi için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan İstanbul'a iş görüşmesi için gelen 21 yaşındaki Mehmet Raşit Ezrak görüşme sonrası serinlemek için girdiği deniz sonu oldu. 1 Ağustos'ta Sarıyer'de dalgalara karşı yenik düşen genç adam boğularak hayatını kaybetti. Can kurtaran ekibi tarafından cesedi çıkarılan genç çocuğun ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İş görüşmesi için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan İstanbul'a iş görüşmesi için gelen 21 yaşındaki Mehmet Raşit Ezrak görüşme sonrası serinlemek için girdiği deniz sonu oldu. Olay 1 Ağustos günü Sarıyer'de meydana geldi. 21 yaşındaki Mehmet Raşit Ezrak memleketi Şanlıurfa'dan İstanbul'a kuzeni Abdulkadir Ş., ile iş başvurusu yapmak için gelmişti.

İŞ GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN DENİZE GİRDİLER

İki kuzen Sarıyer'de bulunan Atlı tur yapan işletmeye iş başvurusunda bulundu. Yapılan görüşme ardından Mehmet Raşit Ezrak kuzenine denize girmek istediğini söyledi. Plajlar bölgesinde denize giren iki kuzen bir süre dalgalı suda yüzmeye başladı. Abdulkadir Ş., su çok dalgalı olduğu için denizden çıktı ancak Mehmet Raşit Ezrak açılmaya devam etti.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Abdulkadir Ş., kuzenine çok açılmaması konusunda uyarıda bulunsa da Ezrak denizde açılmaya devam etti. Bir süre sonra kuzeninin denizde görünmediğini fark eden Abdulkadir Ş., durumu can kurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler deniz üzerinde yaptığı araştırma sonrasında genç adamın cansız bedenine ulaştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gelerek duruma el koydu. Genç adamın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümde herhangi bir şüphe olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları için beklenen oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
DEV İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
ÖSYM YKS ikinci ek tercih tarihleri - üniversite boş kontenjanlar 2022 listesi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelir, son dakika açıklaması geldi mi? 15 Ağustos 2022 ÖSYM AİS neden açılmıyor?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?
AÇIKLAMA: YKS 2. ek tercih ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS üniversite 2. ek tercihler ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İş görüşmesi için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA