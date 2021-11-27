İş görüşmesine gittiği tiyatroda tacize uğramıştı! "Kaçamazsam ya da alt edemezsem öleceğimi biliyordum"

"BU DAVANIN BEN VE BENİM GİBİ KADINLARA UMUT OLMASINI DİLİYORUM"

Sanığın telefonunda çıkan görüntülerden, DNA'sının tutmasına kadar dosyada birçok delil olduğunu vurgulayan müşteki A.Ç. "Çok şükür ki, delillerim ortada çünkü hemen polise gittim. Zaten yapılması gereken şey de bu, bir kadının hemen gitmesi. Zor biliyorum ama hemen gitmek gerekiyor ki, bu şekilde sonuçlanabilsin. Umudum yüksek inşallah hak ettiği cezayı alacak. Zaten adalete güveniyorum. Bu davanın ben ve benim gibi kadınlara umut olmasını diliyorum" dedi.

"TUTUKLANDI AMA BEN KORKUYORUM"

A.Ç. sanıkla karşılaşmak istemediği için adli görüşme odasından duruşmaya katıldığını belirterek, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Ne ben sanıkla karşılaşmak istiyorum ne de sanığın bizden birilerini görmesini istiyorum. Sanığın yakınları oradadır diye bizi görmelerini istemedik. Çünkü benim bir kız kardeşim var, ailem var. Bu şahıs anladığım kadarıyla beni uzun süredir takip ediyormuş. Kendisi tutuklandı ama ben korkuyorum. Eve bir postacı geliyor ama ben postaneye gidip gerçekten postacı olup olmadığını sorgulatır hale geldim. Umuyorum ki, bu korkularım son bulacak. Ne zaman cezasını alırsa o zaman korkularım son bulacak inşallah"