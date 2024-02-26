İş hanında kavga cinayetle bitti

Ferhat Sağır'ın hayatını kaybetmesine neden olan olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal Güngör (35) ile iş hanına girmek isteyen Ferhat Sağır (34) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Erdal Güngör, kavga ettiği Ferhat Sağır'ı silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Sağır, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Sağır, yapılan tüm müdahalelere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olaya ilişkin çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Ferhat Sağır'ı vuran güvenlik görevlisi Erdal Güngör'ü gözaltına aldı. Erdal Güngör'ün emniyetteki 7, Ferhat Sağır'ın ise 17 suç kaydının olduğu öğrenildi.