İş için Kahramanmaraş’a giden Berk, depremde yıkılan otelde hayatını kaybetti

'ANNEM ONA BÖBREKLERİNİ VERMEYE HAZIRDI'

Ağabeyinin makinelere, arabalara, Formula 1 sporuna düşkünlüğünü ve Beşiktaş tarafları olduğunu anlatan Sena Odabaşı, "Çok iyi resim çizerdi ve heves edip kendi maaşıyla aldığı basgitara merak salmıştı. Ondan geriye tuttuğu takımın formaları, okuduğu kitaplar, çizdiği resimler ve o basgitarıyla birlikte bir sürü hayali kaldı. Yolda, iş yerinde, okulda, markette, hayatınızın herhangi bir yerinde görebileceğiniz sıradan bir Türk genciydi. Geride bırakabileceği bir malı mülkü, parası yoktu. Hepimiz gibi gelecek kaygıları yaşıyordu. Hayaller kuruyordu. Çalışıyordu. Onu Kahramanmaraş'taki enkazdan annesi, dayısı, kuzeni ve arkadaşları çıkardı. Annem Kahramanmaraş'a giderken ona böbreklerini vermeye hazırdı. Ankara'da ise onu bekleyen bir kız kardeşi, kanser hastası bir babası ve sayamayacağı kadar seveni vardı" ifadelerini kullandı.

'İHMALLER ZİNCİRİ YÜZÜNDEN ÖLDÜ'

Ağabeyinin Ankara'da son yolculuğuna uğurladıklarını belirten Sena Odabaşı, "Ağabeyim hepimiz gibi sıradan bir insanken, hiç bilmediği bir şehirde, küçücük bir odada ihmaller zinciri yüzünden tek başına öldü. Buna sebep olanlar hiçbir ceza almadı. Hala bulunamadılar bile. Bugün ağabeyim 28 yaşında ve yarım kalan hayalleriyle bir başına toprak altında. Ben ise onun kız kardeşi olarak başta ailem olmak üzere tüm sevenleri adına tüm gücümle size haykırıyorum ve sizden yardım istiyorum. Ağabeyim İsmail Berk Odabaşı başta olmak üzere hiçbir canın katili cezasız kalmasın" dedi.