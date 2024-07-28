İş insanı 93 yaşında hayatını kaybetmişti: İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da yaşlılık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Cem Vakfı ile Polat Holding'in kurucusu ve Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, Şişli'deki Teşvikiye Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cuma Günü hayatını kaybeden İbrahim Polat'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Cami'ne getirildi. Burada oluşturulan alanda Adnan Polat ile kardeşleri Songül Sel ve Murat Polat ile aile fertleri taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Polat, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİYASET DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Polat Ailesi'ni acı gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, eski bakanlardan Taner Yıldız, Akif Çağatay Kılıç, Ali Talip Özdemir, Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, eski siyasetçi Mehmet Sevigen, Hürşit Güneş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanları Abdurrahim Albayrak, Haluk Ulusoy, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş çok sayıda seveni yalnız bırakmadı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

1931 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğan İbrahim Polat, 1955 yılında müteahhitlik firmasını kurarak iş dünyasına adım attı. 1972 yılında İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak seramik sektöründe önemli bir yere sahip olan Polat, ayrıca sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarında da yatırımlar gerçekleştirdi. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne giriş yaparak bu alanda da etkili projelere imza attı.