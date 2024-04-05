İş insanı aracında ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince İlçesi Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak'ta oturan 53 yaşındaki müteahhit Reşat Mamik, sabah saatlerinde evinden 50 metre uzakta otomobilinin içerisinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri kilitli olan araçta hareketsiz olarak duran Mamik'e ulaşmak için aracın camını kırılarak kapıları açtı. Ambulansa alınan Reşat Mamik, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere sonuçsuz kaldı. İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan iş insanının ölüm nedeni yapılacak adli tıp incelemesi sonrasında netlik kazanacakken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.