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Giriş Tarihi: 10.3.2022 09:48

İş insanı boşanma aşamasındaki eşinin evine gizlice girdi! 'Şiddet yüzünden beyin kanserine yakalandım' demişti...

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İş insanı boşanma aşamasındaki eşinin evine gizlice girdi! ’Şiddet yüzünden beyin kanserine yakalandım’ demişti...

İş insanı Kıvanç Akkaya, maddi durumu kötüleşince 13 yıllık eşinin sürekli şiddetine maruz kaldığını, şiddet yüzünden beyin kanserine yakalandığını ve aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Eşinin iddialarını reddeden Melis Akkaya, koruma kararı aldırdı. Son olarak boşanma aşamasındaki eşinin koruma kararına uymadığını, evine çilingir aracılığıyla izinsiz girdiğini iddia eden Melis Akkaya iş insanından şikayetçi oldu.

İnşaat işiyle uğraşan Kıvanç Akkaya'nın, Libya'daki iç savaş nedeniyle yatırımları durmuş ve mali durumu kötüye gidince de batmıştı. Zorlu süreçte Akkaya, 13 yıllık eşi Melis Akkaya'nın aşağılamalarına ve şiddetine maruz kaldığını iddia etti. İş insanı, gördüğü şiddet nedeniyle beyin kanserine yakalandığını, eşinin 2 çocuğunu yüz üstü bırakıp sevgilisiyle Marmaris'e tatile gittiğini iddia ederek boşanma davası açmıştı. Kendisinin ağır hastalıkla boğuşurken eşinin 'şiddete uğradım' yalanıyla korunma kararı aldırdığını öne süren iş insanı, "Melis Akkaya, anneme ait yalıyı kendi evi gibi gösterdi. Onun yüzünden ben ve bana bakan yaşlı ailem evsiz kaldı" demişti.

''ŞİDDETE MARUZ KALDIM''

Eşi Melis Akkaya'nın alkol bağımlısı olduğunu iddia eden Kıvanç Akkaya dilekçesinde "Elimdeki tüm parayı, eşim Melis Akkaya'da emanet ettim, sonra da geri alamadım. İsteyince de şiddete maruz kaldım. Çocuklarım için şikâyetçi olmadım. Ancak eşim yarıyıl tatilinde çocukları alıp Bodrum'a annesinin evine götürdü, kendisi ise başka bir erkekle Marmaris'e tatile gitti." Eski eşinin evinde yaşamak zorunda kalan Akkaya, dava dilekçesinde kendisine ait villayı ve 50 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Melis Akkaya, boşanma davaları devam ederken Kıvanç Akkaya ve akrabalarının evine izinsiz girdiği iddiasına bulundu. Koruma kararının devam ettiğini belirten Melis Akkaya, ''Geçen sefer evdeki heykelleri ve değerli eşyaların bir kısmını almıştı. Bu sefer çilingir sayesinde eve girilmiş. Evdeki eksikleri henüz tespit etmedim.'' diyerek boşanma aşamasındaki eşinden şikâyetçi oldu.

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İş insanı boşanma aşamasındaki eşinin evine gizlice girdi! 'Şiddet yüzünden beyin kanserine yakalandım' demişti...
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