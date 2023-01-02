İş insanı Kerim Kerimol hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli iş insanlarından Kerim Kerimol, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Altınyıldız'ın kurucuları arasında yer alan Kerim Kerimol Vefat etti. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Kerim Kerimol için İş insanı Cem Boyner şu mesajı paylaştı:

"Abilerin abisi, hocam, kılavuzum, ağabeyim, arkamdaki dağım, akıl küpüm, dervişim, bektaşim, zevk ustam, arşivim, tarihçim, hikâyecim, insanoğlu insan Kerim Kerimol'u kaybettik… Nur içinde yat Mirek Lomirek, hatıralarımız yeter bana… Çok şanslı bir insanım sayende… Dokunduğun her insanın hayatını güzelleştirdin, yeni yolculuğunda bu da sana yeter de artar evelallah…Buluştuklarına sevgi ve hasretlerimizi ilet"